Zentrale Anlaufstelle in der Neusser Nordstadt : Das neue „Hauptquartier“ der Diakonie

Neuss Der durch Fusion gewachsene Sozialverband hat das ehemalige Willi-Graf-Haus für eigene Zwecke umgebaut. Neben Verwaltung und Vorstand bündelt er an der Venloer Straße seine meisten Beratungsangebote. Freitag war Eröffnung.

Im vergangenen Jahr wurde die Fusion der Diakonischen Werke von Stadt und Rhein-Kreis Neuss vollzogen, jetzt hat der so entstandene Sozialverband mit 1000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 65 Millionen Euro auch ein neues „Hauptquartier“. Das wurde am Freitag im ehemaligen Willi-Graf-Haus an der Venloer Straße in Dienst genommen.

Mit 1200 Quadratmetern Nutzfläche bietet das Haus, das 37 Jahre lange als Dependance des katholischen Familienforums Edith Stein betrieben worden war, nicht nur 50 Mitarbeitern Platz. Unter seinem Dach wurden auch viele Beratungsdienste gebündelt. Untermieter sind nur die Stadt, die gerade erst ihren Lotsenpunkt als Anlaufstelle für die Senioren in der Nordstadt eröffnet hat, und der evangelischen Kirchengemeindeverband. Er hat im Souterrain des auf fünf Etagen genutzten Gebäudes ein Gemeindebüro eingerichtet, wo Astrid Tiburski und Monika Seebert Ansprechpartnerinnen für die vier evangelischen Gemeinden in Neuss sind.

Geschäftsführung sitzt in Neuss : Umzug in die neue Diakonie-Zentrale verzögert sich

So grundlegend habe man erst gar nicht umbauen wollen, sagt Diakonie-Vorstand Christoph Havers, weil das Haus anfangs zu groß schien. Jetzt passt es gerade – und könnte schon bald zu klein werden. Denn auf die Diakonie, die ja fusioniert hat, um künftiges Wachstum besser zu organisieren, kämen viele neue Projekte zu. Um die wird sich ein neuer Vorstand kümmern. Denn Christoph Havers scheidet Ende des Jahrenaus Altersgründen aus der mit Bernd Gellrich gebildeten Doppelspitze aus. Sein Nachfolger wird Christian Lüder, derzeit noch Geschäftsführer der Katholischen Kliniken Oberberg in Engelskirchen. Der 49-jährige Jurist, seit 20 Jahren im Krankenhauswesen tätig, übernimmt bei der Diakonie Verantwortung für Finanzen, Personal und IT. Er lebt in Uedesheim und gehörte zwölf Jahre dem Aufsichtsrat der Diakonie Neuss an.