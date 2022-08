Fahndung in Neuss erfolgreich : 23-Jähriger wegen schwerem Diebstahl festgenommen

Fahndung in Neuss erfolgreich

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Neuss Der mutmaßliche Dieb steht im Verdacht, sich Zutritt zu einem Ford Fiesta verschafft und Gegenstände daraus entwendet zu haben. Wie die Polizei ihn schnappen konnte?

Als der mutmaßliche Täter die Beamten erblicke, versuchte er noch, sich zu verstecken, teilte die Polizei mit. Aber vergebens. Die Polizei nahm in der Nacht zu Mittwoch, 17. August, gegen 00.20 Uhr im Rahmen der Fahndung einen 23-jährigen Tatverdächtigen nach Diebstahl aus einem Auto an der Wupperstraße in Neuss fest.