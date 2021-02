Fahrrad-Fachmarkt für Neuss : Zweirad Stadler unterzeichnet Kaufvertrag in Neuss

Zweirad Stadler unterzeichnet Kaufvertrag in Neuss

Neuss Seit 2016 wird über den Bau eines Fahrradmarktes mit gut 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Neuss gesprochen, jetzt ist das Vorhaben einen entscheidenden Schritt weiter gekommen.

Das Ultimatum hat gewirkt: Zwei Tage vor Ablauf einer erst Anfang Februar von der Politik gesetzten Frist hat die Firma Stadler, nach eigenen Angaben Deutschlands größte Fahrrad-Fachmarktkette, am Freitag einen notariellen Kaufvertrag für ein etwa 23.500 Quadratmeter großes Grundstück im Hammfeld unterzeichnet. Bürgermeister und Kämmerer zeichneten den Vertrag im Namen der Stadt gegen, doch hat der Rat das letzte Wort. Er tagt am 13. März – oder tritt die Entscheidungsgewalt an den Hauptausschuss ab.