„Marienbildchen“ an der Neustraße Neuss bekommt seine Kultkneipe zurück

Passender könnte der Spruch, der noch immer im kleinen Schaukästchen vor dem „Marienbildchen“ zu lesen ist, kaum sein: „Alles ist vergänglich, nur der Durst bleibt lebenslänglich.“ Mit dieser Kneipen-Weisheit lässt sich wohl auch ein stückweit begründen, warum die urige Lokalität an der Neustraße bald ihr Blitz-Comeback feiern wird. Noch stehen die Hocker auf den Tischen und es muss noch der ein oder andere Handgriff getan werden – doch am 7. Juni geht das „Marienbildchen“ wieder offiziell „ans Netz“. Dafür sorgen werden Marvin Schorn und Marc Bongartz. Ein Duo, das in der Neusser Gastronomie-Szene bestens bekannt ist, schließlich führen die beiden seit acht Jahren zusammen den fußläufig gut zu erreichenden Hamtorkrug – ebenfalls ein Kneipen-Urgestein.