Prozessbeginn Mutter wegen versuchter Tötung ihrer Kinder vor Gericht

Weil sie versucht haben soll, ihre Kinder umzubringen, muss sich eine 43 Jahre alte Mutter an diesem Dienstag in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Laut Anklage hatte die Frau Kostenpflichtiger Inhalt Ende September vergangenen Jahres in Neuss auf ihre sechs und neun Jahre alten Kinder mit einem Messer eingestochen und versucht, sich selbst mit Medikamenten umzubringen.