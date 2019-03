Gestohlene Familienerinnerungen in Neuss : Mutmaßlicher Hehler tappt in Ebay-Falle

Neuss Mit einem Tresor hatten Einbrecher in Neuss nicht nur Schmuckstücke, sondern auch Erinnerungen an einen toten Familienvater gestohlen. Nun wurde ein Ring aus dem Safe ausfindig gemacht – aber nicht von der Polizei.

Es klingt wie der Stoff, aus dem Krimi-Streifen entstehen, doch diese Geschichte ist tatsächlich keinem Drehbuch entsprungen. Montag, 10.30 Uhr, McDonald’s-Filiale an der Moselstraße in Neuss. Zwei Männer haben das Schnellrestaurant als Treffpunkt ausgewählt, um den Kauf eines Gold-Ringes abzuwickeln. Doch dazu kommt es nicht mehr. Stattdessen klicken die Handschellen. Bei dem festgenommenen Mann – dem Verkäufer des auffälligen Schmuckstückes – handelt es sich um einen 42 Jahre alten Neusser. Der angebliche Kaufinteressent hatte lediglich die Aufgabe, ihn in eine Falle zu locken. Und die schnappte zu!

Einbruch in Neuss : Diebe nehmen Erinnerungen an den toten Ehemann mit

Ein Mann aus Neuss bot auf der Plattform – neben vielen weiteren teuren Schmuckstücken – einen Ring der Firma Lapponia, der eigentlich für mehr als 1000 Euro gehandelt wird, für 399 Euro an. Schnell wurde Saskia K. klar: Das ist ihr Ring! Von einem Bekannten ließ sie das Schmuckstück ersteigern. „Das geschah alles in Absprache mit der Polizei“, sagte die Mutter der Witwe unserer Redaktion am Mittwoch. In dem Schnellrestaurant an der Moselstraße kam es bei der vermeintlichen Kaufabwicklung dann schließlich zum Zugriff.