Mutmaßlicher Giftköder-Fall in Neuss : Hund frisst Würstchen und stirbt

Spike war der Hund von Klaus Knuppertz (Archivfoto). Foto: Familie Knuppertz

Weckhoven In Neuss-Weckhoven ist ein Hund offenbar an einem Giftköder gestorben. Der Stadt lässt nun den Kommunalen Sicherheitsdienst Streife gehen. Eine Warnung an andere Hundebesitzer löst eine Debatte aus.

Spike war kerngesund. Das bestätigt der Tierarzt, der die 13 Monate alte französische Bulldogge erst vor kurzem ausgiebig untersucht hatte. Trotzdem konnte der Veterinär nur noch den Tod feststellen, als ihm Klaus Knuppertz seinen Hund in der Praxis an der Bockholtstraße auf den Behandlungstisch legte. Auch ohne Autopsie und mit Blick auf die Todesumstände ist der Arzt so gut wie sicher: Spike wurde vergiftet. Eine Tragödie für die Familie — und ein heiß diskutiertes Thema in den sozialen Medien.

Nicht alles, was zum Beispiel auf Facebook zu lesen ist, könne er bestätigen, sagt der Weckhovener. „Da wurde viel hinzu getextet und doppelt interpretiert“, sagt er. Wenn bei Facebook behauptet wird, dass schon vier Hunde in Weckhoven an Giftködern verendet sind, entspricht das nicht seinem Kenntnisstand. „Ich weiß nur von unserem Hund.“ Aber das sei schlimm genug.

Spike starb am 8. November. Knuppertz elfjährige Tochter und eine Freundin waren mit dem Hund zwischen dem Friedhof Weckhoven und dem Golfplatz unterwegs, als der Hund am Wegesrand etwas erschnupperte und gierig verschlang. Ein Bockwürstchen, wie Knuppertz sagt. Denn Spike erbrach den Brocken fast umgehend — und war nur Sekunden später tot. Vermutlich starb er an einem Gift, sagt der Tierarzt, mit dem in südeuropäischen Ländern gegen Straßenhunde vorgegangen wird. „Solche Medikamente sind hier nicht frei verkäuflich — im Ausland schon.“

Info Tierarzt rät: Hinweise ernst nehmen Foto: Familie Knuppertz Das rät der Tierarzt zum Schutz des Hundes vor Vergiftungen Dem Hund Maulkorb anlegen Moderne Maulkörbe verhindern, dass der Hund etwas aufnimmt oder verschluckt — ohne dass die Lebensfreude des Hundes beim Gassi gehen zu sehr getrübt wird. Auf Warnhinweise achten Gerade dort, wo schon Fälle mit Giftködern bekannt geworden sind, sollte man achtsam mit seinem Hund unterwegs sein und Warnhinweise — auch auf Facebook — ernst nehmen. Kein Essen wegwerfen Das macht es einfacher, Giftköderfallen zu erkennen. Sensibel sein Das gelte auch für Ermittlungsbehörden. Rechtlich sei ein Hund ein Gegenstand, faktisch ist er ein fühlendes Lebewesen.

Der Polizei liegt keine entsprechende Anzeige vor, berichtet eine Behördensprecherin. Das stimme, sagt Knuppertz, er sei aber noch am Unglückstag und am Tag darauf dort gewesen. Auch dem Ordnungsamt meldete er den Fall. Seitdem lässt die Stadt in Weckhoven die Mitarbeiter des Kommunalen Sicherheitsdienstes Streife laufen.

Knuppertz selbst hängte Warnhinweise auf, die Hundefreunde wie Rosali Markiewiez lasen und ihrerseits via Facebook Warnhinweise verbreiteten. „Ich gehe da selbst immer lang“, sagt sie. Von weiteren Vergiftungsfällen will sie von einer guten Freundin erfahren haben.