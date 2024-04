Prozessauftakt am Landgericht Düsseldorf Mutmaßlicher Drogendealer aus Neuss angeklagt

Weil er einen schwunghaften Handel mit Marihuana, Kokain und Amphetamin betrieben haben soll, muss sich ein 37-jähriger Neusser ab Dienstag, 16. April, vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. Ihm wird Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen – was die Staatsanwaltschaft auch in Kilo und Gramm ausdrücken kann.