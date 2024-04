Prozess um rund 200 Kilo Betäubungsmittel Dealte sich ein Neusser zum Drogenbaron?

Als der Angeklagte den Verhandlungssaal 127 im Landgericht Düsseldorf betritt, wirkt er alles andere als besorgt. Gekleidet im schwarzen Rollkragenpullover wird er in Handschellen von einem Justizbeamten hereingeführt. Geplant war der Prozessauftakt am Dienstag eigentlich für 9 Uhr. Auch als klar wird, dass der Verteidiger des Neussers sich verspäten wird, lässt der Angeklagte sich nicht aus der Ruhe bringen. Während er den Blick durch den Saal wandern lässt, lächelt er alle Anwesenden an. Immer wieder unterhält er sich gelöst mit dem Justizbeamten, der während der gesamten Verhandlung neben ihm sitzt.