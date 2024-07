Neuss/Bamberg Mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen

Eine 84-jährige Bambergerin erhielt am Freitag einen betrügerischen Telefonanruf. Die Anrufer gaben sich fälschlicherweise als Polizisten aus und überzeugten die Dame, Wertgegenstände und Geld im Gesamtwert von über 85.000 Euro an einen Abholer zu übergeben. Die Kreispolizeibehörde Neuss hatte diesen Abholer, einen 20-jährigen Deutschen aus NRW, bereits im Visier. Mit ihrer Hilfe und in Zusammenarbeit mit der Kripo Bamberg, der oberfränkischen Kriminalpolizei und Kräften des Bayerischen Landeskriminalamtes, gelang es den Ermittlern, das Fluchtfahrzeug am Freitag an der A3 Richtung Würzburg zu stoppen.