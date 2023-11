Schäden in Neuss Mutmaßliche Automatensprenger kündigen Aussagen an

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 34, 43 und 47 Jahren schweren bandenmäßigen Diebstahl in über 20 Fällen vor. Außerdem das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in sechs Fällen. Dabei sollen sie über 450.000 Euro erbeutet haben. Die angeklagten Männer sollen laut Staatsanwaltschaft Mitglieder einer international agierenden Bande sein, die in Deutschland, Belgien und Luxemburg aktiv gewesen sei. Unter Führung des ältesten Angeklagten sollen Mitglieder der Bande in wechselnder Beteiligung von Mai 2020 bis März 2023 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Geldautomaten gesprengt haben, unter anderem in Neuss.