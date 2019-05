Vor Kirche in Neuss : Muslime legen Rosen vor St. Marien

Vor Kirche in Neuss

Neuss Ein Zeichen der Versöhnung und des Friedens: Vor der Kirche St. Marien haben Unbekannte einen Strauß Rosen und einen Brief abgelegt. „In tiefer Anteilnahme von muslimischen Mitbürgern für mehr Zusammenhalt und Frieden“ stand darauf.

Mangels Absender könne er sich bei den Verfassern nicht persönlich bedanken, daher suchte er den Weg in die Öffentlichkeit. Der Auslöser für das ungewöhnliche Geschenk waren offenbar die Terroranschläge in Sri Lanka, bei denen am Ostersonntag mehr als 250 Menschen, überwiegend Christen, ums Leben kamen. „Der Anschlag hatte einen islamistischen Hintergrund. Die Verfasser wollten wohl zum Ausdruck bringen, dass sie sich von solchen Taten distanzieren“, sagt Assmann.