Im Neusser Romaneum Musikschule lädt zur Matinee mit Musicalsongs

Die Matinee zeigt erste Auszüge aus einer Produktion, die im März 2024 als Ganzes aufgeführt wird. Dabei sind die einzelnen Musicalsongs in eine Gesamtgeschichte eingebettet. Sie spielt in einer Bar, irgendwo zwischen Süd- und Nordpol, in der verschiedene Menschen zusammenkommen. Während die einen dort kellnern, wollen die anderen eine Arbeit finden, wieder andere bringen ihr Date in jene Bar und dann gibt es da noch diejenigen, die hoffen ihre große Liebe bei einem kühlen Drink zu treffen. Im Mittelpunkt steht jedoch immer das Thema Identität. Das wird mit Musicalsongs, etwa aus „Hair“, „Shrek“ oder „Rent“ untermalt. Besonders Ensemblesongs stehen im Mittelpunkt, vom kleinen Terzett bis hin zum großen Tutti für alle Mitwirkenden.