Konzert und Lesung in Neuss Musikschule lädt zum Beatles-Abend ins Romaneum

Der Musik Felix Janosa, der unter anderem als Komponist für die Musik zu den Kinderbücher rund um „Ritter Rost" von Jörg Hilbert bekannt ist, wird am Dienstag, 14. November, 19.30 Uhr, zu Gast in der Neusser Musikschule, genauer gesagt im Pauline-Sels-Saal des Romaneums, Brückstraße 1, sein. Der Autor und Beatles-Experte, wird Gedichte von und über die Beatles lesen und Passagen aus seinem neuen Grafic Novel-Art-Buch mit dem Titel “„Die Beatles, das Universum und der Rest“ über die Beatles vorstellen. Darin wird die Geschichte der Musiker im Comicstil erzählt, auch eine Spotify-Playlist gehört zu dem Band, der erst am 16. Oktober erscheinen wird. Die Illustrationen in dem Buch stammen von Paulina Eichhorn.