Gebühren werden in Neuss erhöht : Musikschule für Zukunft aufgestellt

Gebühren werden in Neuss erhöht

Neuss Die Rechtsform ändert sich. Bei der Gebührenordnung geht’s noch um Details.

Die politische Diskussion um die Musikschule dauert an. Zwar verständigten sich die Mitglieder des Schulausschusses am Dienstagabend in der Sitzung des Gremiums darauf, die Rechtsform der Einrichtung von privatrechtlicher auf öffentlich-rechtliche Grundlage umzustellen. Und auch bei der Einführung der künftigen Gebührenordnung – bisher gibt es eine Entgeltordnung – herrscht grundsätzliche Einigkeit. Aber bei den Details gibt es noch Beratungsbedarf. Geplant ist eine zweistufige Gebührenerhöhung um jeweils fünf Prozent.