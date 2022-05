Hanse-Konzert in Neuss : Musikalische Zeitreise in der Christuskirche

Ein ganz besonderes Konzert gab es am Samstag in der Christuskirche. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Das Europäische Hanse-Ensemble Lübeck brachte weitgehend unbekannte Chormusik aus alten Hansestädten zur Aufführung. Was die Besucher erwartete.

Ein ganz besonderes Konzert gab es am Samstag in der Christuskirche: Das Europäische Hanse-Ensemble Lübeck brachte unter dem Titel „Surrexit Christus“ (Christus ist auferstanden) weitgehend unbekannte Chormusik aus alten Hansestädten zur Aufführung. Schirmherr war Jan Lindenau: Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck und Vormann der Hanse hatte am Donnerstag zusammen mit Bürgermeister Reiner Breuer den 42. Internationalen Hansetag im Rennbahnpark eröffnet. Er freute sich besonders, „dass die Konzertreise unseres Ensembles auf dem Hansetag in Neuss Station macht“. So konnten neben Bürgern der Stadt auch Gäste aus den teilnehmenden Hansestädten das Konzert besuchen.

Entsprechend groß war die Zuhörerschaft in der Christuskirche. Sie lernte Musik der Renaissancezeit aus Hansestädten kennen, besonders neben Hamburg aus Stettin, Danzig und Breslau. Unter der künstlerischen Leitung von Manfred Cordes sangen im Sopran Ella Smith und Baiba Urka, im Alt Pascale Jonczyk und Lara Morger, die beiden Tenöre Valentin Schima und Christian Volkmann, sowie im Bass Przemyslaw Balka und Clemens Koegel. Manfred Cordes hatte vor drei Jahren das europäische Ensemble gegründet. Der Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Künste in Bremen bedauerte, dass der Kulturtransfer in der Hanseforschung einen bisher wenig beachteten Aspekt bildet. „Aber wie sollen Komponisten und ihre Werke aus England nach Hamburg, aus den Niederlanden nach Danzig gekommen sein, wenn nicht auf hansischen Seewegen?“, fragte er eher rhetorisch.