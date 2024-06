Jugend musiziert „Musik soll Spaß machen“

Seinen ersten Einsatz beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ wird Konstantin Schlösser wohl nie vergessen: Der 13-jährige hatte in der Kategorie Klassische Gitarre schon auf Regionalebene die volle Punktzahl erhalten, gleiches gelang ihm beim Landeswettbewerb. Pfingsten ging es also zum Bundeswettbewerb nach Lübeck und erneut konnte der Kaarster, übrigens als einziger Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, die volle Punktzahl in der Altersklasse III (Jahrgänge 2009/2010) in der Kategorie Klassische Gitarre einfahren.