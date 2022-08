Alte Post in Neuss : Vorfreude auf Musical-Premiere steigt

Neuss Zwei Tage vor der Aufführung ist dem Ensemble seine Spielfreude anzumerken. Am Freitag geht es endlich los mit der Premiere. Warum die Spannung besonders groß ist.

Die Alte Post hat sich in eine Zirkusmanege verwandelt: Schillernde Stoffbahnen verdecken die Wand des Bühnenraums, bunte Podeste, Koffer und eine Stehlampe gehören zum Bühnenbild. Am Freitag ist dort die Premiere der „This is me – der Vorhang fällt“ vom Team der Neusser Musicalwochen zu sehen. Zwei Tage vorher arbeitet das Ensemble bei der Probe noch am Feinschliff: „Es gibt noch ein bis zwei Dinge, die sich verbessern lassen, aber das, was ihr da leistet ist aufführungsreif“, sagt Dennis Palmen, der für die Regie und Koordination zuständig ist, vor Probenbeginn. Dann heißt es: „Alle auf Position, in einer Minute geht es los.“ Und wirklich: Das Ensemble tritt auf die Bühne und führt singend in die Handlung ein: Da wäre die Zirkusdirektorin Cleo, die ihre reiche Familie verlassen hat, um ihr Leben ganz der Schaustellertruppe zu widmen. Doch der Zirkus ist in Geldnot und auch hinter den Kulissen knirscht es.