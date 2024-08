Musicalwochen in Neuss Ein Liebespaar in unterschiedlichen Besetzungen

der Neusser Musicalwochen nähert sich: Am Freitag, 16. August wird die Produktion „The Leftovers“ zum ersten Mal auf die Bühne gebracht. Entwickelt wurde sie von dem Ensemble selbst. Und auch, wenn das Stück in einer dystopischen Zukunft spielt und den Weltuntergang thematisiert, gibt es darin auch eine Liebesgeschichte zwischen Castor (im Wechsel gespielt von Tom Eichhorn und Mila Ringl) und Theia (verkörpert durch Clara Stosiek und Til Lubrich). Castor gehört zur Rebellengruppe, den „Leftovers“, Theia wiederrum führt eine Gang an, die das Rauschmittel ‚Hope‘ verkauft, mit dem sich die Käufer kurzzeitig von der Realität ablenken können. Beide Figuren leben jeden Tag so, als könnte es der Letzte sein, dabei ist Castor tatsächlich erkrankt: „Castor hat eine verkürzte Lebenserwartung und will unbedingt vor dem Tod noch das gut versteckte Paradies sehen“, sagt Mila Ringl über ihre Rolle. Sie hat bereits Erfahrung in Schauspielkursen der Alten Post und in der Jugendensemble-Produktion „Time Will Tell“ (Premiere Anfang 2024) sammeln können. „Unsere Geschichte hat einen düsteren Rahmen, daher sind zwischenmenschliche Momente wie die entstehende Beziehung zwischen Theia und Castor besonders schön“, fügt Clara Stosiek hinzu, die Theia spielt. Musicalwochen-Luft hat sie schon bei der „Voll.Mond.Nacht“ im vergangenen Jahr geschnuppert. Auch Till Lubrich war damals dabei: „An der Produktion gefällt mir besonders, dass die Ensemblemitglieder alle sehr verschieden sind und wir trotzdem als Gruppe sehr gut funktionieren und so bei der Entwicklung des Stückes alle unsere Beiträge leisten konnten“, erzählt er. Die romantische Annäherung zwischen Castor und Theia wird im Jukebox-Musical unter anderem durch den Song „Feel“ von Robbie Williams dargestellt.