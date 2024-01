Castingaufruf in Neuss Musicalwochen suchen junge Darstellende

Im vergangenen Jahr feierte die Musical-Revue „Vollmondnacht“ auf der Bühne im Kulturforum Alte Post ihre Premiere. Und auch wenn das Gebäude der Schule für Kunst und Theater derzeit wegen Sanierungsmaßnahmen geschlossen ist, planen die Musikschule und Alte Post auch für diese Saison eine neue Musicalproduktion. Dafür werden in einem Casting noch nach Darstellenden gesucht – wer teilnehmen möchte, kann sich noch bis Sonntag, 11. Februar, über ein Formular auf der Website „neusser-musicalwochen.de“ bewerben. Die eigentlichen Castingtage finden dann am Samstag, 17. Februar, oder am Sonntag, 18. Februar, von 10 bis 18 Uhr, in der Musikschule der Stadt Neuss im Romaneum statt. Bewerber erhalten fünf Songs und fünf Monologe zur Auswahl, aus denen sie vorab zwei Songs und einen Monolog auswählen und für das Casting vorbereiten können. Im Verlauf des Castings wird an den vorbereiteten Songs und Monologen gearbeitet und es werden Übungen und Aufgaben aus den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel durchgeführt. Die Produktion wird am Freitag, 16. August, 20 Uhr im Theater am Schlachthof zur Premiere gebracht. Insgesamt wird es sieben Vorstellungen im August und September 2024 geben. Zum künstlerischen Leitungsteam gehören Jannike Münstedt und Eddy Schulz (musikalische Leitung), Steffi Lenz (Choreographie) und Dennis Palmen (Regie).