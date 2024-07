Sanierungsbedingt ist das Gebäude in Neuss geschlossen Abschlussausstellung und Musicalwochen aus der „Alten Post“

Fanden die Aufführungen zuletzt immer im Veranstaltungssaal der Alten Post statt, werden die Musicalwochen in diesem Jahr auf die Bühne des Theaters am Schlachthof ziehen. Die neue Produktion heißt „The Leftovers“ und ist unter der musikalischen Leitung von Jannike Münstedt, Eddy Schulz entstanden. Für die Regie ist wie in den Vorjahren Dennis Palmen verantwortlich, die Technik übernehmen Amadeus Sektas und Finn Leonhardt. Stefanie Lenz hat die Choreographie erarbeitet, die die „Übriggebliebenen“ in ihrer Erzählung begleitet. Denn die neue Produktion schlägt Endzeittöne an: Sie spielte hunderte Jahre in der Zukunft, sowohl das Ökosystem als auch die gesellschaftliche Ordnung sind zusammengebrochen. Während die Menschen um ihr Überleben kämpfen, geraten sie auch immer mehr aneinander. Die Wissenschaft gilt bei allen als verpönt. Bei allen? Nicht ganz. Eine kleine Rebellengruppe, sie nennt sich selbst „Leftovers“, glaubt weiterhin an die Forschung und will die Erkenntnisse über einen Piratenradiosender verbreiten. Doch werden die „Leftovers“ verfolgt. Auf der Flucht suchen sie weiterhin nach Hinweisen zu einem geheimnisvollen Ort namens „Paradies“, an dem es noch frische Luft und Bäume geben soll. Die Premiere ist am Freitag, 16. August, 20 Uhr. Weitere Termine sind am Samstag, 17. August, 16.30 Uhr sowie um 20.45 Uhr, am Sonntag, 18. August, um 15 und 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, 15 Euro ermäßigt. Schülerinnen und Schüler der Alten Post und Musikschule zahlen 8 Euro, die Tickets werden auf der Website des Theaters am Schlachthof verkauft.