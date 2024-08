Musicalwochen in Neuss Sie spielen Rebellen, Söldner und Sektenanhänger

Sechs Mitglieder des 18-köpfigen Ensembles von „The Leftovers“ schlüpfen in der aktuellen Neusser Musicalwochen-Produktion, die ab dem 16. August auf der Bühne des Theaters am Schlachthofs gezeigt wird, gleich in mehrere Rollen. Silvi Krieger, Nele Drunkemöller, Elisa Bogaard, Aleyna Korkmaz, Alec Schulz und Sophie Pergens spielen verschiedene Charakteren. Mal sind sie Anhänger der Rebellengruppe Leftovers, dann käufliche Söldner oder Mitglieder einer Sekte, die in der trostlosen Zeit nach dem Weltuntergang Halt suchen. Dass es keine „stummen Spieler“ ohne Sprechstellen gibt, war schon bei „This Is Me“ (2022) und „Voll.Mond.Nacht“ (2023) Teil des Konzeptes. „Mir gefällt besonders, dass alle Ensemblemitglieder Sprechtexte haben, was in anderen Produktionen häufig nicht der Fall war“, sagt Silvi Krieger. Das bringt auch Herausforderungen mit sich: „Für uns als Ensemblemitglieder steht an vielen Stellen Multitasking an, da wir gleichzeitig singen, tanzen und spielen müssen“, erklärt Sophie Pergens. Die sechs Jungdarsteller sind auch für die Logistik hinter der Bühne zuständig, müssen schnelle Umzüge mit den vom Ensemble selbst zusammen gestellten Kostümen organisieren oder die Bühnenelemente umbauen. „Das Ziel unserer intensiven Proben ist, dass am Ende alles reibungslos funktioniert und wir uns aufeinander verlassen können“, erzählt Alec Schulz, der zum ersten Mal bei einer Musicalproduktion mitwirkt. Kollegin Elisa Bogaard, ebenfalls erstmalig Ensemblemitglied, ergänzt: „Die letzten drei Wochen vor der Premiere treffen wir uns fast jeden Tag, um zu proben. Das ist eine intensive, aber auch sehr produktive Zeit.“ Die Kunst und die intensive Zusammenarbeit schweißen die Gruppe zusammen. „Ich mag es sehr, wenn wir als Ensemble zusammen tanzen, weil man dabei besonders unsere Verbindung und den Zusammenhalt spürt“, sagt Nele Drunkemöller, die bereits 2023 bei „Voll.Mond.Nacht“ mitgewirkt hat.