Alte Post und Musikschule Neuss : Musical und Jazzsommernacht werden verschoben

Geprobt wird auch für „Hairspray“ in Corona-Zeiten: zum Beispiel auf einem Sportplatz. Foto: Alte Post

Neuss Die Alte Post und die Musikschule veranstalten gemeinsam traditionell im September die Neusser Musicalwochen. Coronabedingt wird die Premiere von „Hairspray“ nun um ein halbes Jahr verschoben.

Coronabedingt fallen in Neuss schon seit geraumer Zeit diverse Kulturtermine aus. Auch die Neusser Musivalwochen reihen sich da ein. Die Premiere des Musicals „Hairspray“ ist laut Auskunft von Hans Ennen-Köffers. Leiter der mitveranstaltenden Alten Post , auf den 17. April 2021 verschoben worden. Damit landet die Produktion unter Sven Post im Prinzip dort, wo 25 Jahre zuvor alles angefangen hat: im Frühling des Jahres 1996 im Globe an der Rennbahn. Das Shakespeare-Festival lief gleichzeitig, so erinnert sich Ennen-Köffers: „Wir haben unser Bühnenbild ständig ab- und aufgebaut.“