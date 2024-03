Die Kulturförderer in Neuss Museumsverein hilft Kunstsammlung zu erhalten und erweitern

Viele Mitglieder treibe das Interesse an Kunst, Kultur und der Museumssammlung an, sich in dem Förderverein zu engagieren, aber auch der gesellschaftliche Zusammenhalt spiele eine Rolle. Auch ansonsten gibt es einige Vorteile: Zum Beispiel einen kostenlosen Eintritt in das Museum, eine exklusive Preview vor Ausstellungseröffnung und geselliges Beisammensein. Doch wo genau die Interessen der Mitglieder liegen und welche Aktivitäten sie sich wünschen, das wird aktuell bei einer Umfrage eruiert. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen: Man kann als Einzelperson teilnehmen (Erwachsene zahlen einen Jahresbeitrag von 60 Euro, Jugendliche einen Beitrag von zehn Euro), als Familie (80 Euro) oder als Unternehmen (200 Euro). Das Formular findet man auf der Website der Museumshomepage, es kann per E-Mail abgeschickt oder vor Ort an der Kasse abgegeben werden.