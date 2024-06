Fotos aus Neuss Lila Frühlingstraum auf der Insel Hombroich

Die Insel Hombroich an der Erft bei Neuss zeigt Kunst parallel und in Symbiose zur Natur. Das ist ohnehin schon sehenswert. Im Frühling und Frühsommer allerdings verwandelt sich die Erftauenlandschaft in einen lila Blütentraum. Knallbunte Lupinen prägen das Bild in Kontrast zum satten Grün. Unsere Bilderstrecke zeigt viele Impressionen von Kunst und Natur in einzigartiger Kulisse.