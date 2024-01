Jahresprogramm des Clemens-Sels-Museums in Neuss Belagerung, Fotografie und drei Wochen Schließung

Immer noch wirken sich die Folgen des Wasserschadens, der im Mai 2022 durch ein Starkregenereignis ausgelöst wurde, auf den Betrieb und die Planung des Clemens-Sels-Museums aus. Doch die Sanierungsarbeiten stehen vor dem Abschluss und die derzeit in einem externen Depot ausgelagerten Sammlungsbestände können in diesem Jahr zurück in das Museum kehren. Einen Termin gibt es auch schon: In der Zeit vom 17. Juni bis 7. Juli soll die Rückführung erfolgen. „Es ist ein enormer Kraftaufwand mit vielen Beteiligten“, sagt Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz. Und so wird das Museum in jenem Zeitraum für Besucher geschlossen sein. Damit die Neusser in diesen drei Wochen aber nicht ganz ohne Kunst auskommen möchten, hat sich das Team eine besondere Alternative ausgedacht, nämlich die Kunst per Lieferservice. Eine entsprechende Idee hat der Düsseldorfer Künstler und Designer Sebastian Jung während der Corona-Pandemie gehabt. Seit 2021 ist er mit seinem Museumsexpress unterwegs. Dafür hat er einen klassischen Lieferservice-Rucksack so umgebaut, dass er eine mobile Ausstellungsfläche bietet, in der wechselnde Miniausstellungen von internationalen Kunstschaffenden gezeigt werden. Für die Schließungszeit hat das Museum mit ihm eine eigene Ausstellung zusammengestellt, die von Privatpersonen, Schulen oder öffentlichen Einrichtungen bestellt werden kann.