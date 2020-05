Sakrales Kunstwerk in Neuss : Madonna vom Schrott schmückt die Münsterschule

Neuss Im Marienmonat Mai erhielt die Schutzmantelmadonna, die auf das Jahr 1889 datiert ist, im Treppenhaus der Münsterschule eine neue Heimat – und wurde jetzt offiziell vorgestellt. Dabei schien ihr Schicksal bereits besiegelt gewesen zu sein.

Ein verglühendes Ende im Schmelzofen schien das Schicksal der bronzenen Schutzmantelmadonna zu sein, die nachweislich aus dem aufgegeben Krankenhaus der Neusser Alexianerbrüder stammt. Doch dann wurde Engelbert Pauls, Inhaber des Antiquariats an der Klarissenstraße auf das sakrale Kunstwerk aufmerksam gemacht, das der Betreiber des inzwischen aufgegebenen Schrotthandels an der Hammer Landstraße zum Materialpreis angekauft hatte. Er nahm die Plastik in seine Obhut und schenkte sie der Münsterschule an der Hafenstraße. Im Marienmonat Mai erhielt sie dort im Treppenhaus eine neue Heimat und wurde am Freitag vorgestellt.