Testfahrten in Neuss : Sind Müllautos künftig mit Wasserstoff-Brennstoffzellen unterwegs?

Neuss Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) plant perspektivisch den Einsatz von Müllautos mit Wasserstoff-Brennstoffzelle.

In Neuss ist in diesen Tagen ein besonderes Sammelfahrzeug unterwegs. Mit diesem können nicht nur Mülltonnen geleert werden. Der Müllwagen ist bei seinen Touren durch das Stadtgebiet zugleich in der Lage, verschiedene Daten zum Energieverbrauch zu erfassen. Hintergrund der Maßnahme ist, dass die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) perspektivisch den Einsatz von Müllautos mit Wasserstoff-Brennstoffzelle plant. Auf den Einsatz des Testfahrzeugs weisen die Stadtwerke Neuss in einer Mitteilung hin. Die Stadtwerke halten 49 Prozent an der AWL, die restlichen 51 Prozent sind im Besitz der Stadt.