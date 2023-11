Allerheiligen in Neuss Mozarts „Requiem“ lebensnah in der Quirinusbasilika zelebriert

Das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart erfüllt im ersten Abschnitt tiefe Trauer. In einer kurzen Einleitung trägt das bis zum Ende vorzügliche Orchester „Sonare Neuss“ das ernste Requiem-Thema vor, besonders klagend die Fagotte, bevor zwei Posaunen in herben Akkorden die Einleitung abschließen. Dann setzt der Münsterchor in großer Besetzung mit einem düsteren Forte ein. Schon die Doppelfuge des „Kyrie eleison“ hatte Festspielniveau. Das setzte sich in einer großartigen Leistung fort, etwa in der Fuge „quam olim Abrahae“ (Offertorium) oder der makellos schnellen „Hosanna“-Fuge (Sanctus) oder in dem von Streichern eingeleiteten Höhepunkt „Lacrimosa dies illa“. Das „Benedictus“ und „Turba mirum“, letzteres von majestätischer Posaune begleitet, ist dem Solistenquartett vorbehalten. Elisa Rabanus (Sopran), Angela Froemer (Alt), César Dima (Tenor) und Sebastian Klein (Bass) erreichten allerdings nicht die Klasse des Münsterchores. Ihre bange Hoffnung im „Recordare, Jesu pie“ wurde aber exzellent vorgetragen.