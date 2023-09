Movimento mit Abschlusskonzert in Neuss Musikalische Radtour sprengt alle Grenzen

Das Festival Alte Musik Knechtsteden ging am Sonntag mit „Movimento“, einer musikalischen Radtour an der Erft, zu Ende. Das zum zweiten Mal erfolgreich durchgeführte neue Format scheint alle Grenzen zu sprengen. Am Sonntag nahmen exakt 250 Radler an der Musiktour teil. „Wir hätten deutlich mehr Karten verkaufen können, aber 250 ist die Grenze“, sagt der Festivalmanager Michael Rathmann. „Mit mehr als 250 Teilnehmern muss das Ganze als Demo angemeldet werden, Polizeibegleitungen und Straßensperren sind notwendig. Im Übrigen sind viele Spielstätten für den darüber hinaus gehenden Andrang nicht geeignet.“