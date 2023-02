Festnahme in Neuss Motorradfahrer widersetzt sich Polizei

Der Motorradfahrer fuhr am Montag, 27. Februar, gegen Mitternacht, vom Willy-Brandt-Ring auf die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Neuss Hafen. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er auf die Kreuzung Hammer Landstraße / Langemarckstraße zu und missachtete eine rote Ampel. Die Beamten, welche ihm folgten, gaben ihm mit eingeschaltetem Blaulicht zu erkennen, dass er anhalten solle - dies geschah daraufhin an der Hansastraße.