An der B477 in Neuss Motorradfahrer bei Unfall verletzt

An der B477 ist es am Montag um 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 19 Jahre alter Kaarster hatte zuvor mit seinem Kleinkraftrad die Bundesstraße aus Richtung Reuschenberg kommend in Fahrtrichtung Speck befahren. Noch vor der Einmündung der Eppinghovener Straße bog ein vor ihm fahrender Pkw nach rechts auf einen Wirtschaftsweg ab.