Nach Unfall in Neuss Motorrad-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Der Düsseldorfer war an jenem Tag mit seiner Yamaha auf der Kardinal-Frings-Brücke aus dem Stadtgebiet Düsseldorf kommend in Richtung A57 unterwegs. In einer Linkskurve hinter der Brücke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke sowie ein Verkehrszeichen und blieb schwer verletzt auf dem Fahrstreifen liegen. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. Das Verkehrsunfall-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.