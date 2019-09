Mosaike-Tour in Neuss : Türme und Tore in Neuss kennenlernen

Der Kehlturm wurde 2018 saniert und ist seitdem für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Foto: Melanie Stegemann/Neuss-Marketing

Neuss Mit dem Fahrrad geht es am Samstag, 28. September, zu verschiedenen Neusser Bauwerken. Die Tour ist nicht barrierefrei.

Die Skyline von Neuss muss beeindruckend gewesen sein: Vom Rhein aus bot sich den Reisenden anno 1575 der Anblick einer befestigten Stadt mit trutzigen Türmen, Kirchturmspitzen ragten wie Nadeln in den Himmel. Nur wenige Jahre nach Fertigstellung des Kupferstichs von Braun und Hogenberg setzte der Stadtbrand von 1586 der mittelalterlichen Bausubstanz zu, im 19. Jahrhundert wurden Stadtmauern und -tore systematisch niedergelegt, weitere Bauten im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Doch manches hat die Jahrhunderte überdauert und ist bis heute zumindest in Resten erhalten – manchmal versteckt, unterirdisch und wenig bekannt. Zu diesen Türmen und Toren macht sich der Archäologe und Kunsthistoriker Dieter Hupka bei der nächsten Tour der Reihe „Neusser Mosaike“ am 28. September auf. Mit dem Fahrrad geht es zunächst zu steinernen Zeitzeugnissen in der Innenstadt, wer danach noch Kraft in den Beinen oder genügend Power im Akku hat, folgt dem Tourenleiter über weitere Stationen entlang der Rheinschiene bis zum Römerturm am Reckberg. An der Neusser Hauptkirche führt natürlich kein Weg vorbei: „Wussten Sie, dass der Turm des Quirinus-Münsters etwa 450 Jahre lang der höchste Turm der Erzdiözese Köln war?“, fragt Dieter Hupka. Meist reagierten die Menschen auf diese Frage irritiert: der Turm des Neusser Münsters höher als der Kölner Dom? „Natürlich nicht“, sagt Hupka und lacht. Des Rätsels Lösung: Das Kölner Wahrzeichen wurde erst 1880 nach jahrhundertlangem Baustopp vollendet. Zu fast allen Etappenzielen auf der Strecke weiß der Wissenschaftler interessante und verblüffende Anekdoten zu erzählen.

Info Fahrradtour dauert 2,5 Stunden Termin Samstag, 28. September, 14 Uhr: Türme und Tore – Markante Zeitzeugen alter Städtebaukunst; Radtour, 2,5 Stunden. Die Tour ist nicht barrierefrei. Bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend, denken Sie an Ihren Fahrradhelm und stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad verkehrssicher ist. Anmeldungen bei der Tourist Information sind unbedingt erforderlich. Kosten 10 Euro.

Dass der Windmühlenturm am Stadtgarten Schauplatz der spektakulären Flucht des Räuberhauptmanns „Fetzer“ war, ist recht bekannt. Doch was hatte das Gebäude mit der Neusser Bierbrauer-Tradition zu tun? Welchem Zweck dienten zwei „Peintürme“ in der Klarissen- beziehungsweise der Mühlenstraße? Und was hat es mit den sogenannten Turris, den Wohntürmen des Kölner Erzbischofes, auf sich, deren Überreste in unmittelbarer Nähe des Münsters gesichert werden konnten?

Auch der Blutturm ist Ziel der nächsten Mosaike-Tour am 28. September. Foto: Neuss-Marketing/Melanie Stegemann

Während die meisten historischen Türme aufgrund strenger moderner Sicherheitsauflagen nicht für Besucher zugänglich sind, wird Dieter Hupka den Kehlturm vor dem Romaneum zusammen mit den Touren-Teilnehmern besichtigen. Anschließend führt die Route zum Obertor und dann zur Stadt hinaus, wo schon nach wenigen Metern ein weiterer bemerkenswerter Turm am Wegesrand steht: am Kloster Immaculata. „Der Turm ist eines der seltenen erhaltenen Exemplare des Neuen Bauens, wie es das Bauhaus vertrat“, erklärt Dieter Hupka, für den „die architektonische Qualität des Turms völlig unterschätzt“ wird.

Neusser Mosaike. Foto: Stadtmarketing Neuss

In Grimlinghausen will er einen Zwischenstopp an der Cyriakus-Kirche einlegen. Als deren Turm 1976 saniert wurde, gab es eine Überraschung. Nach etwa zweieinhalb Stunden soll die Radtour am Nachbau eines römischen Wachturms auf dem Reckberg enden. Er steht für den niedergermanischen Limes, die römische Grenzbefestigung, die möglicherweise in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen wird.

