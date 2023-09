Verdacht auf versuchten Mord Mordkommission ermittelt gegen 64-jährigen Neusser

Neuss · An der Sternstraße in Neuss soll ein Mann mit einem Gegenstand auf seine Ex-Partnerin eingeschlagen und sie so schwer am Kopf verletzt haben, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Neusser befindet sich in Untersuchungshaft.

20.09.2023, 14:41 Uhr

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 64-jährigen Neusser wegen versuchten Mordes (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Eine Mordkommission unter Leitung der Kriminalpolizei Düsseldorf ermittelt in Neuss wegen versuchten Mordes. Auf der Sternstraße in Neuss kam es am vergangenen Donnerstag, 14. September, gegen 18.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen und einer 59-Jährigen. Das schreiben die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei im Rhein-Kreis Neuss in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Dem Mann wird vorgeworfen, mehrfach mit einem Gegenstand auf das Opfer eingeschlagen und es dadurch auch am Kopf verletzt zu haben. Das Opfer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf teilte auf Nachfrage der NGZ mit, dass die verletzte Frau das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen konnte. Es soll sich laut Staatsanwaltschaft im weiteren Sinne um eine Beziehungstat gehandelt haben: Opfer und Tatverdächtiger lebten einst in einer Partnerschaft, waren aber zum Tatzeitpunkt kein Paar mehr. Eine Mordkommission unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet. Der 64-jährige Neusser befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Mit was für einem Gegenstand der Neusser auf die Frau eingeschlagen hat, kann die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht sagen.

(afa)