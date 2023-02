Streit in Flüchtlingsheim eskaliert Tötungsversuch in Neusser Flüchtlingsheim

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft an der Stresemannallee wurde ein 38-jähriger Tunesier durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Tatverdächtig ist ein 27-jähriger Landsmann des Verletzten, der nach Angaben der Polizei noch am Tatort festgenommen wurde. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Zur weiteren Aufklärung der Hintergründe wurde unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf eine Mordkommission eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit davon aus, dass von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen ist.