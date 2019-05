Tödliches Beziehungsdrama in Neuss-Furth : Mord-Verdächtiger soll Kandidat bei DSDS gewesen sein

Tödliches Beziehungsdrama in Neuss-Furth

In einem Blumenladen auf der Furth hatte der Tatverdächtige die Frau mit vier Kugeln tödlich verletzt. Foto: Patrick Schüller

Nordstadt/Meerbusch Der Mann, der Ende April auf der Neusser Furth seine Ex-Freundin getötet haben soll, liegt nach einem Suizidversuch immer noch im Krankenhaus. Er soll 2008 Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ gewesen sein.

Neue Details zum Further Beziehungsdrama: Der 31-jährige Meerbuscher, der Ende April seine 27-jährige Ex-Freundin in einen Blumenladen an der Gladbacher Straße gejagt und dort mit vier Kugel tödlich verletzt haben soll, plante nach dem Abitur offenbar eine Musiker-Karriere.