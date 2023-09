1993 in Neuss getötet Neue Hoffnung im Mordfall Rita S.?

Denn: Im derzeit laufenden Prozess um den Mord in einem Maisfeld 1991 in Meerbusch (das Opfer in dem Fall hieß Sigrid C.) will der Verteidiger einen Serienmörder als Zeugen laden lassen. Einen entsprechenden Antrag hat der Anwalt am Donnerstag am Landgericht in Düsseldorf gestellt. Der verurteilte Mörder war 1994 wegen der Tötung eines neunjährigen Mädchens aus München in Südfrankreich von einem Gericht in Bordeaux verurteilt worden. Der Schlosser aus Hückelhoven am Niederrhein hatte noch zwei weitere Morde gestanden. Er war kurzzeitig auch wegen des Mordes an Rita S. unter Verdacht geraten. Nach Angaben des Anwalts hatte Peter F. in einem Schreiben angedeutet, dass er noch nicht alle seine Verbrechen gestanden hat. Der Verteidiger hofft nun offenbar auf eine Lebensbeichte, die seinen Mandanten entlasten könnte.