Konzert im Neusser Quirinusmünster Monteverdis Marienvesper am Silvesterabend

Im Quirinusmünster Neuss beginnt am Sonntag, 31. Dezember, um 21 Uhr das traditionelle Silvesterkonzert. Auf dem Programm steht die Marienvesper von Claudio Monteverdi („Vespro della Beata Vergine“). Monteverdis Vesper wies einen gänzlich neuen Weg in der Kirchenmusik, berichtet Münserkantor Joachim Neugart. Denn: Die Vesper war die erste Druckveröffentlichung dieser Art, welche die Vesper-Psalmen mit außerliturgischen Motetten vermischte und eine passende marianische Hymnenvertonung mit aufnahm. Monteverdi vertonte Texte, die für alle 14 weitverbreiteten Marienfeste brauchbar waren und achtete darauf, dass die liturgischen Aufgaben erfüllt wurden. Er schuf so eine einzigartige, symmetrisch gebaute Folge von „öffentlicher" und „privater" Musik. „Man geht davon aus, dass die Marienvesper von Monteverdi in der Basilika San Marco in Venedig mehrfach aufgeführt wurde und die akustischen und räumlichen Bedingungen dort wesentlich zur Wirkung dieser Musik beigetragen haben; das Quirinusmünster bietet hier nahezu vergleichbare Verhältnisse“, sagt Neugart. Solisten sind Elisa Rabanus, Dorothea Jakob, Angela Froemer, Gustavo Martin Sanchez, Leonhard Reso, Bruno Michalke, Sebastian Klein und Achim Hoffmann, es spielt das Johann-Rosenmüller-Ensemble für Alte Musik, die Chorpartien singt der Kammerchor Capella Quirina Neuss, die Leitung hat der Münsterkantor Joachim Neugart. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information erhältlich. Infos unter www.muenstermusikneuss.de.