Programmkino in Neuss : Monsieur Claude plant auch im Hitch ein großes Fest

Neuss Kino-Fans aufgepasst: Das Hitch präsentiert in der kommenden Woche wieder einige Filme, unter anderem die gerade angelaufene Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“.

Film ab: Nachdem das Programmkino in der Stadt Neuss zuletzt einige Vorstellungen absagen musste, können sich Besucher nun wieder in den Kinosessel zurücklehnen und einen entspannenden Abend vor der großen Leinwand verbringen: Von Montag bis Mittwoch läuft dort jeweils um 20 Uhr etwa die Komödie und Romanze „Schmetterling im Ohr“; die im Juni in den deutschen Kinos angelaufen ist.

Wer es noch nicht geschafft hat, den Film anzusehen, hat nun im Neusser Hitch die Möglichkeit dazu: Es ist das einzige Kino in der näheren Umgebung, das den Film aktuell noch anbietet. Und darum geht es: Antoine ist Geschichtslehrer, um die 50 Jahre alt und allem Anschein nach äußerst ignorant. Er beachtet Wortmeldungen der Schüler nicht, auf die Gefühle seiner Freundin geht er nicht ein und auch den Wecker lässt er links liegen. Erst als er in der Schule den Feueralarm überhört, muss er der Wahrheit ins Auge sehen: Er ist so gut wie taub. Als er dann ein Hörgerät bekommt, ändert sich sein Leben schlagartig: Nicht nur, weil er mit seinem Alter hadert, sondern auch, weil er plötzlich so einiges mitbekommt, was vorher an ihm vorbei gegangen ist.