Landtagswahlkampf der Grünen in Neuss : Schulen sollen „schönste Orte in NRW“ werden

Mona Neubaur (M.) Spitzenkandidatin der Grünen in NRW, unterstützte am Sonntag den Wahlkampf von Dirk Schimanski und Susanne Benary. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur unterstützte am Sonntag mit einem Wahlkampfbesuch auf dem Markt die Direktkandidaten Susanne Benary und Dirk Schimanski. Sie warb in strömendem Regen auch für eine neue Partnerschaft von Land und Kommunen.

Von Christoph Kleinau

Mehr Frauen in der Politik, das wünscht sich die Neusser Landtagskandidatin Susanne Benary (Grüne). Nur: Wasserscheu dürfen sie nicht sein, wie die Kundgebung am Sonntag auf dem Markt zeigt, über den kalte Schauer zogen. Mona Neubaur, Spitzenkandidatin im Rennen um die Wählergunst, erfüllt dieses Kriterium.

Sie streifte bei ihrem Wahlkampfbesuch die Regenjacke ab, verzichtete auf einen Schirm, riskierte, dass sich im Regen ihre gebändigten Locken kringeln und machte klar, warum es sich auch für die Neusser lohnt, in acht Wochen Grün zu wählen. Weil die Grünen durch den Ausbau erneuerbarer Energien viel dafür tun (wollen), um „unabhängig zu werden von Kohle, Gas und Diktatoren“. Weil die Partei für eine konsequente Mobilitätswende stehe und unter anderem bis 2035 ein flächendeckendes Schnellbusnetz aufbauen will. Ferner zählte sie als Ziel der Grünen größere Anstrengungen beim Bau von bezahlbarem Wohnraum auf, eine Bildungspolitik, die „Schulen zu den schönsten und bestausgestatteten Orten in NRW macht“, und eine neue Form der Zusammenarbeit des Landes mit den Kommunen: „Eine echte Kooperation mit den Kommunalos.“

All das hörten allerdings nur gut 30 – wenn auch wetterfeste – Parteigänger. Wer sonst zur Mittagszeit in der Stadt war, strebte eher am Pavillon der Grünen vorbei zum Trödelmarkt auf der Rennbahn oder zur Weinmesse im Zeughaus.