Entwicklungsförderung in Neuss : Mit Bewegung die Persönlichkeit stärken

Neuss Laura Jane Matthew hat in Neuss das „MoMo Zentrum für Bewegungs- und Entwicklungsförderung“ eröffnet. Sie unterstützt Familien und will das Selbstbewusstsein von Kindern stärken. Mit Sport.

„Zu mir kommen schwangere Frauen, Mamas mit ihren Babys und Eltern mit kleinen oder auch älteren Kindern, die Verhaltensauffälligkeiten, ADHS oder mangelndes Selbstbewusstsein zeigen“, sagt Matthew. Berufsbegleitend zu ihrer Tätigkeit in der Neuropädiatrie der St.-Mauritius-Therapieklinik in Meerbusch hat sie Bewegungsangebote in Kindergärten und Grundschulen geleitet und eine Weiterbildung zur Motopädin absolviert. Motopädie, erklärt die Neusserin, sei ein ganzheitliches und erlebnisorientiertes Therapiekonzept, das bei Kindern Selbständigkeit, Handlungsfähigkeit und Selbstbewusstsein stärke – auch durch Bewegungsanreize. Die sind in dem 136 Quadratmeter großen MoMo-Zentrum an der Venloer Straße reichlich vorhanden. Während die Mütter in einem großen Raum mit Ballettstange und Spiegel bei Laura Jane Matthews ihre Fitness trainieren, krabbelt und rollt der ganz kleine Nachwuchs auf einer langen blauen Matte in der Raummitte und spielt mit bunten Tüchern, Bällen und Ringen.