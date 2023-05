Schützen in Neuss Möhlendick ist Kronprinz in Rosellerheide-Neuenbaum

Die beiden Unterlegenen traten auch in diesem Jahr wieder gegeneinander an, und wieder herrschte äußerste Spannung an der Vogelstange. Dieses Mal war es René Möhlendick, der das Quäntchen Glück für sich gepachtet hatte und dem Holzvogel mit dem 30. Schuss den „Garaus“ machte. Unter Applaus trugen ihn seine Zugkameraden ins Zelt, wo er von einem sehr erfreuten Brudermeister zum neuen Kronprinzen proklamiert wurde.