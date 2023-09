Mögliche Konsumzonen im Überblick Wo man in Neuss kiffen dürfte

Es ist eine Regelung, bei der Erinnerungen an die Hoch-Zeit der Corona-Pandemie wach werden. An jene Zeit, in der zum Beispiel 50 Meter Abstand zur Eisdiele eingehalten werden mussten, damit die dort gekaufte Leckerei verzehrt werden durfte. Schon damals wurde immer wieder Kritik laut. Der Tenor: Wie sollen diese Abstände genau gemessen und kontrolliert werden? Doch im Zuge der geplanten Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung müssen Kommunen bald offensichtlich erneut „Maß nehmen“.