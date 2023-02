Einkaufen in Neuss Möbelgeschäft „Wohnpalast“ in Norf eröffnet

Ob auf die Terrasse besser eine Garnitur mit Tisch und Stühlen passt oder eine kompakte Lösung mit Bänken, hänge nämlich nicht nur vom Platz, sondern auch von der familiären Struktur ab. „Kinder sitzen besser etwas geschützt mit Rücken- und Armlehne und fühlen sich auf einer Bank oft besser aufgehoben, während für ein zwangloses Zusammensein mit Freunden auch ein flaches Lounge-Set eine gute Lösung sein könnte“, so der Experte. Ein besonderes Augenmerk legt das Team im Wohnpalast nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit. Das große Lager erspart lange Lieferwege und vieles wird selber angefertigt. Jegodtka setzt zudem auf recyceltes Teakholz und umweltverträgliches Material. Für Liebhaber sind einige mit Sorgfalt ausgesuchte Einzelstücke und Accessoires in dem Showroom an der Mainstraße vorrätig.