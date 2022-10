Bei der Blue in Green Reihe in Neuss : Moderner Jazz im Einklang mit zeitgenössischer DJ-Kultur

Die Jazz Band Tribe des Trompeters John-Dennis Renken spielte im Kulturforum Alte Post. Foto: Tribe

Neuss Der Essener Trompeter John-Dennis Renken brachte sein Quintett Tribe zur Jazzreihe „Blue in Green“ in der Alten Post mit. So war ihr Auftritt im Kulturforum.