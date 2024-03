Solarstrom aus der Neusser City Modehaus Heinemann wird Stromerzeuger

Die Anlage besteht aus 183 langlebigen Glas-Solarmodulen, die auf dem Dach des Modehauses montiert wurden. Zusätzlich wurden unter die Module so genannt Optimierer installiert, die eine Überwachung und Steuerung jedes einzelnen Elementes ermöglichen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet diese Investition – bei einer Stromproduktion von 66.000 Kilowattstunden – eine CO 2 -Einsparung in Größenordnung von 31 Tonnen im Jahr. Anders ausgedrückt, müssten für den gleichen Kimaschutzeffekt 1394 Bäume gepflanzt werden.