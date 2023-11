Hansegesellschaft Neuss Auszeichnung für das Modehaus Heinemann

An der Spitze galt sein Gruß Geschäftsführung und Mitarbeitern des Preisträgers, die Politik vertraten Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer. Die Hanse-Gesellschaft Neuss verleiht ihren Preis seit ihrer Gründung 2016 an Unternehmen „mit besonderer Innovationskraft, wirtschaftlich nachhaltigem Erfolg und – vor allem – starker sozialer Bindung an den Standort Neuss“. Da fiel in diesem Jahr der einstimmige Beschluss des Vorstandes für das Modehaus Heinemann besonders leicht, so Schäfer. Denn das Bekleidungsgeschäft am Büchel in der Neusser City bietet auf knapp 3500 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht nur neueste Trends in Sachen Damen-, Herren- und Kindermode an, sondern wirbt auch in der Selbstdarstellung mit „Heinemann steht zu Neuss, ist gut für Neuss, ist stolz auf Neuss“.