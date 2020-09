Mode Hasselbach in Neuss : Bekleidungsgeschäft muss nach 56 Jahren schließen

Mode Hasselbach in Neuss

Neuss Im Neusser Traditions-Modegeschäft an der Sebastianusstraße gehen Ende Oktober die Lichter aus. Der Grund dafür ist ein viel diskutierter.

Als die jahrzehntelangen Stammkunden den großen Aufkleber mit der Aufschrift „Wir schließen“ erblickten, reagierten sie ungläubig. Sie wollten wissen, an welchen anderen Standort das Herrenbekleidungsgeschäft Hasselbach nun umzieht oder wann es an gleicher Stelle wieder eröffnen würden.

Aber der Aufkleber auf der Schaufensterscheibe hält, was er verspricht: Nach 56 Jahren schließt das Neusser Mode-Geschäft an derSebastianusstraße Ende Oktober nun endgültig. Der Grund dafür ist ein viel diskutierter: Die Innenstadt ist nicht mehr gut genug frequentiert, als dass sich dieser Standort noch lohnen würde. Hinzu kam, dass der Laden durch die Pandemie auch noch einige Zeit geschlossen bleiben musste. So war das Ende des traditionellen Neusser Geschäfts besiegelt.