Mobiles Impfangebot : Hier gibt es in Neuss die Booster-Impfung

Hier gibt es in Neuss die Booster-Impfung

Neuss Wo und wann gibt es ein mobiles Impfangebot in Neuss. Bei welchem Angebot erhalten Interessierte bereits eine Booster-Impfung. Wir geben Ihnen einen Überblick.

Am Samstag, 13. November, bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss von 11 bis 17 Uhr ein mobiles Impfangebot im Neusser Rheinpark-Center (Breslauer Straße 2 - 4 in Neuss). Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus können folgende Personen, für die eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission ausgesprochen wurde, bei diesem mobilen Impfangebot eine dritte Impfung mit Biontech/Pfizer erhalten, wenn ihre letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt: Personen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in Pflegeeinrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt und Personen mit Immunschwäche. Personen, die vor mindestens vier Wochen mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können ebenfalls eine Auffrischimpfung mit Biontech/Pfizer erhalten. Weiterhin bieten auch Haus- und Fachärzte Auffrischimpfungen an.